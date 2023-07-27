Суспільство

Український дипломат побився у барі Південної Кореї: відкликаний до України

27 Липня 2023 13:42
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корея, посольство, україна

МЗС України повертає з відрядження дипломата посольства в Південній Кореї після бійки в барі Сеула.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Фейсбуці.

“МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце у Сеулі за участю співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України”, – зазначив він.

Речник МЗС наголосив, що всі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування.

Як повідомляли корейські ЗМІ, співробітник посольства України у стані алкогольного спʼяніння почав бійку з відвідувачем бару в Сеулі, також побився з працівником закладу та офіцером поліції.

Посольство України заявило, що тісно співпрацює з владою Республіки Корея, щоб забезпечити неупереджене розслідування інциденту, та вибачилося перед корейською громадою та постраждалими.

Дипустанова також закликала представників преси утримуватися від будь-яких спекуляцій, які можуть бути неперевіреними та вводити в оману.


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