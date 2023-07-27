Український дипломат побився у барі Південної Кореї: відкликаний до України

МЗС України повертає з відрядження дипломата посольства в Південній Кореї після бійки в барі Сеула.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Фейсбуці.
“МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце у Сеулі за участю співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України”, – зазначив він.
Речник МЗС наголосив, що всі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування.
Як повідомляли корейські ЗМІ, співробітник посольства України у стані алкогольного спʼяніння почав бійку з відвідувачем бару в Сеулі, також побився з працівником закладу та офіцером поліції.
Посольство України заявило, що тісно співпрацює з владою Республіки Корея, щоб забезпечити неупереджене розслідування інциденту, та вибачилося перед корейською громадою та постраждалими.
Дипустанова також закликала представників преси утримуватися від будь-яких спекуляцій, які можуть бути неперевіреними та вводити в оману.