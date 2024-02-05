Політика

Посол України пояснила, коли у США можуть ухвалити новий законопроєкт Сенату

5 Лютого 2024 13:27
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сша, допомога
Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова / Фото з facebook Маркарової

Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова пояснила, що голосування за компромісний законопроєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю може відбутися 7 лютого.

Про це Маркарова написала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

“Оприлюднення законопроекту робить можливим анонсоване напередодні Лідером демократів у Сенаті Ч. Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакету міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет”, — зазначила вона.

Маркарова наголосила, що попереду ще будуть дуже складні дебати навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики США.


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