Посол України пояснила, коли у США можуть ухвалити новий законопроєкт Сенату

Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова пояснила, що голосування за компромісний законопроєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю може відбутися 7 лютого.

Про це Маркарова написала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

“Оприлюднення законопроекту робить можливим анонсоване напередодні Лідером демократів у Сенаті Ч. Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакету міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет”, — зазначила вона.

Маркарова наголосила, що попереду ще будуть дуже складні дебати навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики США.