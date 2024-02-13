Політика

Посол США не очікує запрошення України до НАТО на наступному саміті

13 Лютого 2024 17:28
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Ілюстративне фото / Посольство України в США

НАТО на саміті у Вашингтоні цього літа, ймовірно, не надішле запрошення Україні про вступ, проте дасть чіткий сигнал про майбутнє членство в Альянсі. Про це сказала посол США в НАТО Джуліанна Сміт на брифінгу у вівторок, 13 лютого, пише Інтерфакс-Україна.

«Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що на цьому етапі Альянс надішле запрошення», — сказала пані посол.

Вона сподівається, що президент Володимир Зеленський візьме участь у наступному саміті НАТО. Також, за словами Сміт, союзники України дадуть сигнал російському диктатору Путіну, що вони «нікуди не подінуться» та будуть підтримувати Київ так довго, як знадобиться.

Пані посол додала, що після саміту у Вільнюсі партнери допомагали Україні проводити необхідні реформи для інтеграції і до ЄС, і до НАТО. Наразі союзники концентруються насамперед на підтримці України у поточній боротьбі та забезпеченні перемоги на полі бою, додала вона.


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