Посли ЄС завтра почнуть обговорювати відкриття переговорів про вступ України

Представники країн Євросоюзу у вівторок, 5 грудня, почнуть обговорювати початок переговорів про членство з Україною, повідомляє агентство Reuters 4 грудня.

Зустріч стане початком підготовки до саміту лідерів ЄС 14−15 грудня, на якому, як очікують, буде ухвалено рішення про перспективи євроінтеграції України, Молдови, Грузії та Боснії і Герцеговини, а також про продовження бюджетної допомоги Україні в 50 млрд євро до 2027 року. У вівторок посланці 27 країн ЄС обговорять проєкт угоди саміту.

За даними Reuters, остаточних рішень у вівторок не очікується, але обмін думками між представниками країн-членів «дасть уявлення про те, наскільки вірогідним» є рішення про початок переговорів з Україною.

Журналісти ознайомилися з документом, датованим 4 грудня, у якому сказано, що Єврорада «постановляє відкрити переговори про вступ у ЄС з Україною та Молдовою». Співрозмовники Reuters серед чиновників і дипломатів ЄС сказали, що документ змінюватиметься. Щодо Грузії в проєкті рішення зазначено, що країна отримає статус кандидата в ЄС за умови, що виконає решту вимог Єврокомісії.

У документі також зазначено, що ЄС готовий почати переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною, «щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства». За словами джерел Reuters у Брюсселі, деякі країни ЄС зажадали просування в питанні Грузії та Боснії в обмін на їхню підтримку позитивного рішення щодо України.

Усі рішення вимагають одностайної підтримки 27 країн ЄС. Угорщина погрожує заблокувати початок переговорів з Україною.