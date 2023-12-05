Суспільство

Посли країн Балтії у Варшаві висловили Польщі невдоволення блокадою кордону

5 Грудня 2023 14:17
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кордон, польща, посол

Посли країн Балтії висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські водії вантажівок блокують рух вантажного автотранспорту на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє ERR.

“У Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі. Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею і сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією”, – сказала прессекретар МЗС Естонії Бріта Кікас у відповідь на запитання ERR про ставлення Естонії до блокади кордону.

У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до чого-небудь, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.

За словами Бріти Кікас, Естонія продовжить свої зусилля з пошуку рішення з новим польським урядом.

“У міністра закордонних справ Маргуса Цахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Йоганнесом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов’язково обговорюватимуть”, – зазначила Кікас.

Представниця естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону обговорювалося і на зустрічі Цахкни з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у понеділок.


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