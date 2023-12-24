Політика

Посланець папи Римського повідомив про прогрес у досягненні миру в Україні

24 Грудня 2023 13:19
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переговори, Папа Римський

Посланець папи римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі заявив в інтерв’ю Corriere della Sera, що у дорученому йому питанні мирного врегулювання між Росією та Україною «щось рухається».

«Я був у Києві та Москві. Я був у Вашингтоні та Пекіні. І росіяни, і українці визнали роль Святого престолу. Нунції (посли Ватикану) в обох столицях роблять велику роботу. Звичайно, ми хотіли б отримати набагато більше результатів щодо повернення дітей (в Україну). Ми не пропустимо жодної можливості зробити це. Не може бути, щоб, крім зброї, не було нічого іншого, щоб зупинити війну»,— сказав Дзуппі.

На зауваження журналіста, що без західної військової підтримки Україна програє у війні, посланець закликав вийти з логіки, що перемога на полі бою є єдиною можливістю для досягнення миру. При цьому він визнав, що не варто наївно вважати, що військові конфлікти закінчуються лише діалогом. Дзуппі назвав світову спільноту третьою дійовою особою у війні і закликав її виробити та гарантувати відповідні рішення про врегулювання.


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