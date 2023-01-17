Кримінал

Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі завершена

17 Січня 2023 13:43
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дніпро

За інформацією Дніпропетровської ОДА, пошуково-рятувальна операція на місті влучання російської ракети у багатоповерхівку завершена.

“44 життя забрала російська ракета, що поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі. Серед загиблих п’ятеро дiтей. Найменшому хлопчику не було й року. 39 людей врятовані”, – написав голова ОДА Валентин Резніченко в Telegram.

Операція тривала 69 годин.

За інформацією Нацполіції, безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 – діти.

Неідентифіковані 15 тіл загиблих.

П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них піклуватися.


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