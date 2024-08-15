Пошта команд Трампа, Байдена і Гарріс була атакована іранськими хакерами

Іран здійснив хакерську атаку на пошти команд президента США Джо Байдена, віцепрезидентки Камали Гарріс та кандидата у президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє Axios із посиланням на звіт Google, оприлюднений у середу.

Зазначається, що хакерська група APT42, також відома як Charming Kitten і Mint Sandstorm, котра контролюється іранським урядом, учиняла фішингові атаки, починаючи з травня.

Хакери насамперед намагалися проникнути в особисті електронні скриньки представників команд провідних американських політиків, зокрема політтехнолога Республіканської партії Роджера Стоуна.

За даними Google, принаймні одна з цих кібератак – на відомого політичного консультанта – була успішною.

Уточнюється, що тактика APT42 полягає у розміщенні шкідливих посилань як у тіло електронних листів, так і в безпечні на вигляд PDF-вкладення, що ускладнює їх виявлення користувачами.