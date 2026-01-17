Пошкодження значні, система працює на межі: Терехов розповів про наслідки удару по енергетиці Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі міста. Внаслідок атаки є поранений.

За його словами, пошкодження є дуже значними і не дозволяють швидко відновити роботу об’єкта. Йдеться про серйозний удар по системі, яка забезпечує місто теплом та електроенергією.

Терехов зазначив, що з кожним таким обстрілом централізоване постачання тепла та світла стає дедалі складнішим. Енергетика міста перебуває у важкому стані: резерви не є безкінечними, навантаження залишається піковим, а кожне нове пошкодження зменшує можливості для стабілізації ситуації.

Він наголосив, що постійні удари по критичній інфраструктурі не дають системі змоги повноцінно відновлюватися, змушуючи її працювати на межі можливостей. За таких умов кожна нова атака може ускладнити підтримання стабільного постачання та зробити відновлювальні роботи довшими й важчими.

Водночас міський голова підкреслив, що всі служби продовжують роботу. Він подякував тепловикам, енергетикам, комунальникам і рятувальникам ДСНС, які працюють під великим навантаженням і ризиком, щоб Харків залишався з теплом і світлом. За словами Терехова, місто тримається завдяки людям і продовжить вистояти.