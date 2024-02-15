Посадовицю Харківської податкової затримали на хабарі у 55 тис. доларів

Посадовій особі податкової з Харківщини правоохоронці оголосили про підозру – в одержанні 55 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“15 лютого 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у підбуренні до надання та одержанні неправомірної вигоди посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області, яку напередодні викрили на отриманні 55 тис. доларів США від представника юридичної особи”, – йдеться в інформації.

У межах досудового розслідування встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду керівнику ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

Крім того, з’ясувалося, що протягом січня – лютого 2024 року посадовець висловила прохання надати їй 150 тис. доларів США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів. Наразі податковицю затримано, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.