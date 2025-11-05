Посадовицю філії Енергоатому підозрюють в систематичному хабарництві на мільйони, — НАБУ

НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії “Атоменергомаш” АТ “НАЕК “Енергоатом” одержанні хабаря від представника підрядної компанії.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, посадовиця вимагала від представника приватного товариства щомісячні “відсотки” за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Сума “винагороди” становила від 10% до 15% від вартості робіт.

З червня по листопад 2025 року держслужбовиця одержала близько 1,67 млн гривень, що дорівнює 40 200 доларам. Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн гривень.

Посадовицю затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).