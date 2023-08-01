Посадовець полтавського військомату допомагав ухилятися від мобілізації

У Полтавській області СБУ затримала посадовця військкомату. Він за грошову винагороду “допомагав” чоловікам ухилятися від служби в армії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що співробітник Миргородського центру комплектування та соцпідтримки області брав хабарі за “допомогу” чоловікам в ухиленні від призову на військову службу. Свої послуги оцінював у шість тисяч доларів. За ці кошти виготовляв для ухилянтів документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону.

Крім того, посадовець був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування. Зокрема, з їхньою допомогою підшукував клієнтів і готував документи для виїзду за межі країни.

Спочатку клієнту “допомагали” отримати висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім циї чоловіків зовсім знімали з військового обліку.

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації. Правоохоронці затримали його “на гарячому”, коли той передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних “військкоматах” правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність, гроші та кілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми. Фігуранту готується повідомлення про підозру за статтею “незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.