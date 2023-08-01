Суспільство

Посадовець полтавського військомату допомагав ухилятися від мобілізації

1 Серпня 2023 12:24
читать на русском →
сбу, ухилянти, військомат

У Полтавській області СБУ затримала посадовця військкомату. Він за грошову винагороду “допомагав” чоловікам ухилятися від служби в армії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що співробітник Миргородського центру комплектування та соцпідтримки області брав хабарі за “допомогу” чоловікам в ухиленні від призову на військову службу. Свої послуги оцінював у шість тисяч доларів. За ці кошти  виготовляв для ухилянтів документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону.

Крім того, посадовець був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування. Зокрема, з їхньою допомогою підшукував клієнтів і готував документи для виїзду за межі країни.

Спочатку клієнту “допомагали” отримати висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім циї чоловіків зовсім знімали з військового обліку.

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації. Правоохоронці затримали його “на гарячому”, коли той передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних “військкоматах” правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність, гроші  та кілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми. Фігуранту готується повідомлення про підозру за статтею “незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Серпня 2023 12:15

Окупанти вдарили по херсонській лікарні: є загиблий

1 Серпня 2023 12:04

Депутат від партії “Слуга народу” здавав офіс росіянам, які збирали інформацію про ППО
1 Серпня 2023 10:42

Депутати Київради підпали під підозру ДБР: ухиляються від військової служби
1 Серпня 2023 09:22

“Якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні, США розцінить це як удар по НАТО” – сенатор США
1 Серпня 2023 07:51

Кількість постраждалих внаслідок удару по Кривому Рогу перевищила вісімдесят

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки