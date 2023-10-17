Кримінал

Посадовець ДСНС не задекларував майно на 13 млн

17 Жовтня 2023 16:42
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прокуратура, дснс, дбр

Столичні правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України у місті Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, ДБР

Згідно з матеріалами слідства, у декларації за 2020 рік заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин столиці не вказав нерухоме майно, яке належить його дружині, а саме 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку. Вказане майно знаходиться у Києві та Київській області.

Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від достовірних на загальну суму 11, 9 млн гривень.

Надалі, у декларації за 2021 році посадовець знову не задекларував вказану нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність у 2021 році.

Цього разу дані відрізнялися від достовірних на суму 12,7 млн гривень.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.


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