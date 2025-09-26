Посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у привласненні понад 16 млн грн через “мертві душі”

Трьом посадовцям ДУ «Київський авіаційний інститут» повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах у складі організованої групи. За даними слідства, йдеться про понад 16,6 млн грн.

Трьом посадовцям ДУ «Київського авіаційного інституту» повідомлено про підозру у заволодінні понад 16,6 млн грн бюджетних коштів / Фото: ОГП

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, з січня 2021 року по серпень 2024 року колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували схему фіктивного працевлаштування. Вони оформили на роботу 89 осіб, які фактично не виконували жодних обов’язків. Нараховані їм зарплати знімалися з банківських карток і привласнювалися учасниками схеми.

Унаслідок цього держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на понад 16,6 млн грн.

Реклама

Реклама

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено документи та носії інформації, що мають доказове значення.