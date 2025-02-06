Кримінал

Посадовці розкрадали гроші на закупівлях для ЗСУ, викрито схему на 101 млн грн
6 Лютого 2025 11:30
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ДБР затримало підозрюваних у розкраданні понад 101 млн грн / Фото: ДБР
ДБР затримало підозрюваних у розкраданні понад 101 млн грн / Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру групі посадовців та їхнім спільникам у розкраданні понад 101 млн грн на закупівлях паливної деревини для Збройних Сил України.

Про це повідомляє ДБР.

“Організував протиправну схему колишній очільник Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця”, – йдеться у повідомленні.

Учасники схеми купували деревину за завищеними цінами без проведення відкритих торгів, використовуючи підставних постачальників. Закупівлі здійснювались через 35 підприємців, рахунки яких контролювали організатори схеми. За результатами слідства було зафіксовано 47 випадків закупівель за завищеною ціною.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучивши документи, техніку та мобільні телефони. П’ятьом підозрюваним повідомлено про підозру в привласненні коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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