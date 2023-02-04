Португалія таки передасть Україні Leopard 2

Прем’єр-міністр Антоніу Кошта заявив у суботу вранці, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2 і додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною щодо повернення деяких танків.

Про це повідомляє видання Diario de Noticias.

“Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від частини наших танків. Я знаю, скільки танків буде надіслано в Україну, але це буде оголошено у відповідний час”, – сказав лідер виконавчої влади.

За словами прем’єр-міністра, Португалія зараз працює з Німеччиною, щоб “дозволити логістичну операцію з постачання запчастин, щоб завершити відновлення деяких бойових машин, які не були в експлуатації”.

«Операція має на меті дати Україні кілька танків, при цьому, Португалія не втратить свою військову спроможність. Португалія також має зобов’язання в рамках НАТО, які ми не можемо не виконати в частині наявності техніки для втручання в у разі потреби», – попередив він.

Деякі танки давно не були в експлуатації і потребують ремонту, тому Португалія чекає на запчастини.

Стосовно двостороннього співробітництва з Україною, Прем’єр-міністр наголосив на надсиланні Португалією військової техніки, а також на надсиланні гуманітарних матеріалів та гуманітарної допомоги, зокрема щодо прийому біженців.