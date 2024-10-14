Економіка

Портова інфраструктура Одеси знову опинилась під ударом окупантів
14 Жовтня 2024 14:01
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зерно, обстріли
Наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі Одещини 24 серпня 2023 року / Фото: Нацполіція

Російські окупаційні війська атакували Одесу балістичною ракетою. Одна людина загинула, вісім поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий – працівники припортової інфраструктури, громадяни України”, – повідомив Кіпер.

Пошкоджень зазнали цивільні судна: “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау “OPTIMA”. Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

Також, внаслідок атаки, є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.


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