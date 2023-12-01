Політика

Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України

1 Грудня 2023 10:44
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порошенко

У п’ятницю, 1 грудня, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України.

«Знову театр абсурду на кордоні. Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили», — йдеться в його повідомленні у Telegram.

За словами Порошенка, він «далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи».

«Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту», — каже він.

Порошенко заявив, що у Польщі та США у нього заплановані десятки зустрічей.

«З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам росію не перемогти», — заявив він.


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