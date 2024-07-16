Політика

Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Червінського
16 Липня 2024 15:46
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Роман Червінський на засіданні Шевченківського райсуду Києва / Фото: Суспільне

П’ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського, він вийде на волю вже сьогодні.

Про це Порошенко написав у Facebook.

“Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці. 

Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засіднь — він сьогодні буде на волі”, – написав Порошенко.

Колишнього співробітника ГУР Романа Червінського у квітні 2023 року СБУ звинуватила у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому “Канатове” в Кіровоградській області.

За інформацією СБУ, Червінський діяв попри заперечення Служби безпеки проводити цю операцію та без згоди відповідних державних органів. У результаті російські спецслужби отримали дані про розміщення на аеродромі “Канатове” особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.


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