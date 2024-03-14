Порошенко програв суд проти прикордонників та віцеспікера Ради

Львівський окружний адміністративний суд відмовив п’ятому президентові Петру Порошенку у задоволенні позову до першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та 7-го прикордонного Карпатського загону. Політик хотів компенсації затрат на переліт до США.

Про це повідомила прессекретарка суду Тетяна Романів у коментарі Суспільному.

За її словами, учора 13 березня було винесено рішення, проголошено вступну та резолютивну частину, згідно з якою Порошенку повністю відмовили у задоволенні позову.

Представник політика Ігор Головань на підготовчому засіданні 17 січня заявляв, що нардеп, зокрема, вимагав відмінити та визнати незаконним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та США, скасувати рішення Держприкордонслужби про відмову у перетині кордону.

Крім того, казав Головань, вимагалося стягнути з обох відповідачів по 500 085 грн. Під час судового засідання представник нардепа надав докази щодо його витрат на скасоване відрядження: зокрема, рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму 1 170 000 грн.

1 грудня 2023 року Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – в ДПСУ заявили, що відрядження скасовано. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього було заплановано десятки зустрічей, зокрема, щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.