        Порошенко анонсував прощання з Андрієм Парубієм на Майдані в Києві

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 17:33
        Андрій Парубій на Майдані Незалежності в Києві. Архівне фото / Фото з X @LesyaUA7Evropa
        Андрій Парубій на Майдані Незалежності в Києві. Архівне фото / Фото з X @LesyaUA7Evropa

        Екс-президент України Петро Порошенко повідомив у X, що завтра, 1 вересня, о 18:30 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться церемонія прощання з Андрієм Парубієм.

        «Як багато у нас повʼязано з цим місцем, друже. Майдан пов’язав серця та долі всіх, хто тут був», – написав Порошенко. Він зазначив, що саме тут Парубій виріс як організатор, стояв пліч-о-пліч із мільйонами українців та віддавав себе без залишку боротьбі за свободу.

        За словами Порошенка, Майдан став місцем епохальних змін в історії України, і буде правильно, що столиця віддасть Парубієві останню шану та вдячність. Кожен патріот матиме можливість прийти, схилити голову в молитві й віддати шану гідному сину України.

        «До зустрічі на Майдані! Вічна пам’ять Андрієві!» – додав він.


