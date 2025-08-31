Порошенко анонсував прощання з Андрієм Парубієм на Майдані в Києві

Екс-президент України Петро Порошенко повідомив у X, що завтра, 1 вересня, о 18:30 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться церемонія прощання з Андрієм Парубієм.

«Як багато у нас повʼязано з цим місцем, друже. Майдан пов’язав серця та долі всіх, хто тут був», – написав Порошенко. Він зазначив, що саме тут Парубій виріс як організатор, стояв пліч-о-пліч із мільйонами українців та віддавав себе без залишку боротьбі за свободу.

Реклама

Реклама

За словами Порошенка, Майдан став місцем епохальних змін в історії України, і буде правильно, що столиця віддасть Парубієві останню шану та вдячність. Кожен патріот матиме можливість прийти, схилити голову в молитві й віддати шану гідному сину України.

«До зустрічі на Майдані! Вічна пам’ять Андрієві!» – додав він.