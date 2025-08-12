Попит на квитки в піковий сезон перевищує пропозицію в 5–8 разів, — Укрзалізниця

Під час пікового серпневого сезону попит на квитки у найпопулярніших напрямках у 5–8 разів перевищує кількість місць. За тиждень із 4 по 10 серпня перевезено 637,8 тисячі пасажирів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Компанія другий тиждень поспіль фіксує найвищий попит на поїзди в серпні. На найпопулярніші напрямки він сягає 5–8 пасажирів на одне місце, що призводить до миттєвого розкуповування квитків після відкриття продажів.

За звітний тиждень компанія перевезла 637,8 тисячі пасажирів, що майже відповідає кількості мешканців Кривого Рогу.

В Укрзалізниці зазначили, що головна причина дефіциту місць — скорочення парку вагонів, яке перевищує темпи його оновлення. Рухомий склад застаріває, зазнає пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів та досягає граничних термінів експлуатації, після чого потребує капітального ремонту.

У компанії наголосили, що збільшити кількість місць можливо за умови стабільного фінансування з державного та місцевих бюджетів, яке дозволить закуповувати нові вагони й поїзди, ремонтувати та модернізувати наявний рухомий склад.