Суспільство

Популярність Орбана серед угорців падає через його лояльність до РФ

9 Серпня 2023 16:59
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Після початку повномасштабної війни угорська спільнота на Закарпатті все частіше почувається ближче до Києва, ніж до Будапешта, де прем’єр-міністр Віктор Орбан зміцнює свої зв’язки з російським президентом Владіміром Путіним.

Про це пише видання Financial Times, переклад статті опублікувало “Дзеркало тижня”.

У публікації йдеться, що угорці — найбільша серед усіх груп етнічних спільнот на Закарпатті. Раніше нараховувала близько 150 тисяч людей, зараз її чисельність становить близько 70-80 тисяч.

Financial Times пише, що після анексії Росією Криму і частини Донбасу у 2014-му році Київ намагався зміцнити національну ідентичність. Тому у 2017-му ухвалив закон, який певною мірою обмежує права меншин, у тому числі в галузі освіти. Це обурило угорську громаду і змусило її підтримати Орбана. Але після повномасштабного вторгнення минулого року більшість угорців на Закарпатті змінили свою думку.

“Раніше я вважав себе угорцем з українським громадянством. Це змінилося, коли Орбан сказав, що це не його війна і що ми повинні погодитися на припинення вогню. Те, що робить Орбан… йде на користь лише чужим інтересам”, — каже Дьордь Булеца, директор компанії, яка імпортує товари з Угорщини.

“Війна змінила все. Угорці на Закарпатті більше не підтримують Орбана”, — додав він.


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