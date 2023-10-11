Попу УПЦ МП, який на камеру благословляв армію РФ на Харківщині, оголосили підозру

Священнику УПЦ МП заочно повідомили про підозру у виправданні агресії РФ. За версією слідства, 63-річний настоятель освячував водою росіян та їхню техніку під час окупації Ізюмського району.

Це відбувалося в селищі Дворічна під час ходи на честь Дня хрещення Київської Русі в липні 2022 року, повідомили в облпрокуратурі та поліції Харківщини.

“Протоієрей Московського патріархату благословляв представників ЗС РФ та військову автомобільну техніку окупантів. Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру “захід” для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах”, — зазначили в прокуратурі.

Підозрюваному загрожує до восьми років за ґратами.

Колишнього настоятеля храму Ізюмської єпархії УПЦ МП викрили 4 квітня 2023 року. Після деокупації Харківщини підозрюваний з родиною втік до Росії. За даними СБУ, зараз він є настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської та Кашинської єпархії РПЦ.

Також підозрюється та затриманий намісник чоловічого монастиря Ізюмської єпархії УПЦ МП. За інформацією прокуратури, у серпні 2022 року підозрюваний називав війну РФ проти України “військовою операцією” в інтерв’ю російським пропагандистам.