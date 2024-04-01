Економіка

Попри санкції Росія продовжує ввозити елітні автівки

1 Квітня 2024 21:14
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росія, санкції
Mercedes-Maybach GLS / Фото з сайту Mercedes

Від початку повномасштабної війни і до липня 2023 року Росія ввезла щонайменше 3600 елітних автівок. 

Розслідування УП свідчить, що наразі російські мільярдери переплачують за “логістичні незручності”. Втім, кремлівські олігархи досі можуть собі це дозволити, попри санкції та обмеження.

Найбільше було ввезено автівок виробництва Mercedes, яких імпортували 764 одиниці, з яких 49 — це Mercedes Maybach.

Інфографіка УП

З невеликим відривом на другому місці розташувалися автівки виробництва BMW, яких ввезли 718. Йдеться, зокрема, про останні моделі 2023 року, наприклад X5 та X7. 

Понад 300 автомобілів Range Rover та 119 автівок Land Cruiser також потрапили в РФ з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року. У менших обсягах в Росію ввозили Lamborghini, Bentley, Cadillac, Porsche та Ferrari.

Елітні автівки західного виробництва ввозили до Росії з таких країн як Білорусь, ОАЕ, Туреччини, Естонія, Киргизстан, Вірменія, Узбекистан, Корея та інших.

Примітно, що значна частина митних декларацій не містить даних про VIN-коди транспортного засобу, а подекуди не зазначається навіть модель чи бренд автівки.


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