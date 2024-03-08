Суспільство

Пообіцяв знайти зниклого чоловіка: шахрай виманив у дружини військового $10,5 тис.

8 Березня 2024 14:54
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прокуратура, поліція
Шахрай / Закарпатська обласна прокуратура

Правоохоронці у Закарпатській області викрили на шахрайстві жителя Тячівщини. Чоловік під приводом пошуку зниклого чоловіка виманив у дружини військовослужбовця $10 500.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, передає “Еспресо.Захід“.

За даними слідства, закарпатець під приводом допомоги з пошуком зниклого чоловіка потерпілої – діючого військовослужбовця ЗСУ – незаконно заволодів її грошовими коштами.

“Він запевнив жінку, що має необхідні зв’язки та інформацію, що її чоловік – у полоні РФ. Аби сприяти його поверненню, дружина військового мала надати підозрюваному 10 500 доларів. Мешканка Ужгорода, довірившись зловмиснику, передала йому грошові кошти. Проте зрозумівши, що підозрюваний обманув її та не мав реального наміру допомогти, звернулася до правоохоронців із заявою”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік був раніше судимий за вчинення крадіжки, а на момент вчинення злочину відбував іспитовий строк покарання. Йому оголосили підозру в шахрайстві у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) й обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести 378 тис. грн застави.


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