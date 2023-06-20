Політика

Понад тисячу окупантів знищили за добу українські оборонці Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З початку широкомасштабного вторгнення і по 20.06.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3997 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,

артилерійських систем – 3888 (+23) од,

РСЗВ – 614 (+4) од,

засоби ППО ‒ 372 (+2) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 306 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),

крилаті ракети ‒ 1214 (+3),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 531 (+5). Дані уточнюються.



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