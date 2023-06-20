Понад тисячу окупантів знищили за добу українські оборонці

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З початку широкомасштабного вторгнення і по 20.06.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3997 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,
- артилерійських систем – 3888 (+23) од,
- РСЗВ – 614 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 372 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1214 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 531 (+5).
Дані уточнюються.