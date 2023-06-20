Політика

Понад тисячу окупантів знищили за добу українські оборонці

20 Червня 2023 08:35
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгнення і по 20.06.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3997 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,
  • артилерійських систем – 3888 (+23) од,
  • РСЗВ – 614 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 372 (+2) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 306 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 531 (+5).

Дані уточнюються.


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