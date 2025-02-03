Понад третина атак росіян припала на Покровський напрямок, – Генштаб

Розпочалася 1076 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 63 авіаудари, зокрема, скинув 112 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 62 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2725 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів:

Олександрівка Сумської області;

Грем’ячка Чернігівської області;

Новопіль Донецької області; Щербаки Запорізької області;

Херсон Херсонської області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Гатище.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед неподалік Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити українських захисників з позицій в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Успіху не мав.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії у районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 39 атак агресора у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в районі Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське загарбники здійснили один марний штурм позицій українських захисників.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби українські оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстріли, з них два – з реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБи.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.