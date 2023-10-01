Понад сто дельфінів загинули в Бразилії через високу температуру води

Понад сто мертвих дельфінів виявлено протягом останніх семи днів в озері Тефе в Бразилії, передає CNN.

Поки що рано говорити про причини загибелі дельфінів, але вона може бути пов’язана із засухою та рекордно високою температурою води в Амазонці – понад 39 градусів Цельсія, повідомляє телеканал із посиланням на інститут Мамірауа, створений міністерством науки та технологій Бразилії.

Як повідомляє CNN Brasil, фахівці та активісти зараз намагаються рятувати дельфінів, переміщуючи їх із заплав в основну течію Амазонки, де температура води нижча, але робота ускладнюється важкодоступністю цих місць.