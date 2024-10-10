Політика

Понад половина естонців прагнуть перемоги Гарріс на виборах президента США
10 Жовтня 2024 10:39
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вибори, естонія, Камала Гарріс
Камала Гарріс / Фото з відкритих джерел

57% громадян Естонії хотіли б, щоб на виборах президента США перемогла Камала Гарріс.

Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою Norstat на замовлення Інституту суспільних досліджень, повідомляє ERR.

Згідно з опитуванням, результати якого було опубліковано 10 жовтня, 57% респондентів віддали б перевагу Камалі Гарріс, а 19% – кандидату від республіканців Дональду Трампу. Ще 24% опитаних не змогли назвати свого фаворита.

Опитування було проведене з 2 до 4 жовтня через інтернет, у ньому брали участь близько 1000 громадян Естонії віком від 18 років.

Президентські вибори у США заплановано на 5 листопада 2024 року.


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