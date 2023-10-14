Суспільство

Понад півтори тисячі мешканців відмовляються покидати Авдіївку

14 Жовтня 2023 14:08
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авдіївка, евакуація

У прифронтовій Авдіївці під щоденними обстрілами та бомбардуваннями залишаються 1620 осіб, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

«Днем тиші у місті не буває взагалі. Б’ють з усього, що є. Щодо евакуації – вона продовжується. Не в тих обсягах, як би хотілося. Здебільшого через те, що люди не мають бажання. Станом на ранок у місті залишаються 1620 людей. Є гуманітарна допомога, медицина, продукти», – сказав Барабаш.

За словами Барабаша, пошуково-рятувальні роботи проводити поки що немає можливості. Якщо росіяни побачать з безпілотників велике скупчення людей, то вони можуть почати завдавати ракетних та авіаційних ударів, зауважує чиновник.

Барабаш повідомив, що протягом тижня із Авдіївки виїхали семеро мешканців. При цьому погоджених гуманітарних коридорів для евакуації населення немає.

«Кожна евакуація схожа на спецоперацію. Велика кількість людей задіяна, щоб вивести навіть одну людину. Складно вмовляти людей виїжджати, нас уже по сто разів послали, а от до родичів ще часом прислухаються», — зазначив Барабаш.


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