Понад 900 солдатів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Минулої доби Сили оборони знищили 910 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 393 тисячі людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 393 290 (+910).
Також українські військові знищили:
- танків — 6 385 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 11 921 (+22) од,
- артилерійських систем — 9 435 (+24) од,
- РСЗВ — 981 (+1) од,
- засобів ППО — 666 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 209 (+18) од,
- крилатих ракет — 1 881 (+1) од,
- кораблів та катерів — 24 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12 551 (+38) од,
- спеціальної техніки — 1 509 (+4) од.