Суспільство

Понад 900 солдатів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

9 Лютого 2024 08:47
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війна
Херсонщина. Спалена техніка РФ / Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби Сили оборони знищили 910 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 393 тисячі людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 393 290 (+910).

Також українські військові знищили:

  • танків — 6 385 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 11 921 (+22) од,
  • артилерійських систем — 9 435 (+24) од,
  • РСЗВ — 981 (+1) од,
  • засобів ППО — 666 (+0) од,
  • літаків — 332 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 209 (+18) од,
  • крилатих ракет — 1 881 (+1) од,
  • кораблів та катерів — 24 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 551 (+38) од,
  • спеціальної техніки — 1 509 (+4) од.

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