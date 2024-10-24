Понад 80% українців проголосували б за вступ до ЄС і НАТО (опитування)

Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до Європейського Союзу, у ньому взяли б участь 81% опитаних (від 63% жителів Південного регіону до 90% жителів Західного регіону).

Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Перед початком повномасштабної війни — у листопаді–грудні 2021р. — про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 69% опитаних.

Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, у ньому взяли б участь 82% опитаних. У листопаді-грудні 2021 року про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 67% опитаних.

За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти – 10%), у листопаді-грудні 2021 року – відповідно 70% і 24,5%.

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.