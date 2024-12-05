Понад 8 тисяч військових добровільно повернулися на службу після СЗЧ, – ОГП

Станом на 5 грудня понад 8 тисяч українських військовослужбовців, які самовільно залишили місця служби, добровільно повернулися. Про це повідомив Саіян Сєвак, начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора, в ефірі “Суспільного”.

Військові, які вперше самовільно залишили частину або вчинили дезертирство, мають можливість звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо добровільно повернутьсядо 1 січня 2025 року.

“Станом на теперішній час понад 8 тисяч військовослужбовців добровільно звернулося і повернулося на військову службу. З них, якщо розмежувати: понад 5 тисяч військовослужбовців повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тисячі по другому закону”, — зазначив представник ОГПУ.