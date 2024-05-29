Суспільство

Понад 700 тисяч громадян знято з безпідставного “розшуку” завдяки “Резерв+”

29 Травня 2024 15:14
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мобілізація
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко / Фото з Facebook Катерини Черногоренко

У реєстрі “Оберіг” 710 тисяч українців мали статус “в розшуку”. Проблему вдалось розвʼязати завдяки застосунку “Резерв+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Застосунок “Резерв+” звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі “Оберіг”. Одна з них — добре відомий вам статус “в розшуку”, який безпідставно відображався у 710 тисяч громадян. Уявіть собі, цей статус без юридичних підстав мала така ж кількість наших громадян, яка може зрівнятись з населенням Львова до повномасштабного вторгнення”, – наголосила Черногоренко.

Громадянин може отримати такий статус у разі порушення правил військового обліку – наприклад, він ігнорував повістки, і ТЦК звертався до Національної поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%, повідомила заступниця міністра.

Також статус “у розшуку” безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані вчасно.


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