Суспільство

Понад 700 окупантів, вертоліт і пів сотні одиниць техніки: втрати ворога станом на 25 березня

25 Березня 2023 10:41
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генштаб, втрати ворога

Українські захисники лише за добу знищили 19 автоцистерн росіян, а також 11 броньованих машин та 9 РСЗВ.

За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3580 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2623 (+7) од,
  • РСЗВ – 520 (+9) од,
  • засоби ППО ‒ 276 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5483 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 279 (+2).

Дані уточнюються.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.


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