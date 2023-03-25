Понад 700 окупантів, вертоліт і пів сотні одиниць техніки: втрати ворога станом на 25 березня

Українські захисники лише за добу знищили 19 автоцистерн росіян, а також 11 броньованих машин та 9 РСЗВ.

За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3580 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,

артилерійських систем – 2623 (+7) од,

РСЗВ – 520 (+9) од,

засоби ППО ‒ 276 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+6),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5483 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 279 (+2).

Дані уточнюються.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.