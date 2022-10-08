Понад 62 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 8 жовтня

Російська армія на війні проти України щодня втрачає своїх військових. Лише за минулу добу на “концерт Кобзона” відправилися 380 окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі. Втрати ворога станом на 8 жовтня наступні:

Живої сили – 62060 окупантів (+ 380). Водночас ця кількість не є остаточною, адже зараз тривають активні бої.

Танків – 2 472 одиниці (+6 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 5111 одиниць (+18);

артилерійських систем – 1 459 одиниць (+4);

РСЗВ – 345 одиниць;

засобів ППО – 180 одиниць (+3);

літаків – 266 одиниць;

гелікоптерів – 234 одиниці (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 одиниць (+12);

крилатих ракет – 246 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 одиниць (+13);

спеціальної техніки – 136 одиниць (+1).

Найбільших втрат впродовж 7 жовтня українські військові завдали окупантам на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.