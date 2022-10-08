Понад 62 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 8 жовтня

Російська армія на війні проти України щодня втрачає своїх військових. Лише за минулу добу на “концерт Кобзона” відправилися 380 окупантів.
Про це повідомляють у Генштабі. Втрати ворога станом на 8 жовтня наступні:
- Живої сили – 62060 окупантів (+ 380). Водночас ця кількість не є остаточною, адже зараз тривають активні бої.
- Танків – 2 472 одиниці (+6 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 5111 одиниць (+18);
- артилерійських систем – 1 459 одиниць (+4);
- РСЗВ – 345 одиниць;
- засобів ППО – 180 одиниць (+3);
- літаків – 266 одиниць;
- гелікоптерів – 234 одиниці (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 одиниць (+12);
- крилатих ракет – 246 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 одиниць (+13);
- спеціальної техніки – 136 одиниць (+1).
Найбільших втрат впродовж 7 жовтня українські військові завдали окупантам на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
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