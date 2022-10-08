Суспільство

Понад 62 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 8 жовтня

8 Жовтня 2022 11:02
35
зсу

Російська армія на війні проти України щодня втрачає своїх військових. Лише за минулу добу на “концерт Кобзона” відправилися 380 окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі. Втрати ворога станом на 8 жовтня наступні:

  • Живої сили – 62060 окупантів (+ 380). Водночас ця кількість не є остаточною, адже зараз тривають активні бої.
  • Танків – 2 472 одиниці (+6 за минулу добу);
  • бойових броньованих машин – 5111 одиниць (+18);
  • артилерійських систем – 1 459 одиниць (+4);
  • РСЗВ – 345 одиниць;
  • засобів ППО – 180 одиниць (+3);
  • літаків – 266 одиниць;
  • гелікоптерів – 234 одиниці (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 одиниць (+12);
  • крилатих ракет – 246 одиниць;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 одиниць (+13);
  • спеціальної техніки – 136 одиниць (+1).

Найбільших втрат впродовж 7 жовтня українські військові завдали окупантам на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
усі думки
ТОП-новини
8 Жовтня 2022 09:25
269

Рух Кримським мостом практично неможливий, готується поромна переправа
8 Жовтня 2022 13:47
46

Паніка та черги: у Криму ввели обмеження на купівлю продуктів і пального
8 Жовтня 2022 12:12
147

Через нічний обстріл Харкова зруйновані офісні і житлові приміщення
8 Жовтня 2022 07:35
233

ЗСУ знищили чергову понтонну переправу – Генштаб
8 Жовтня 2022 07:19
411

Вибух на Кримському мості, рух припинено
Останні новини
усі новини