        Понад 60 боїв від початку доби: найгарячіше на Лиманському та Покровському напрямках

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2025 16:20
        Внаслідок стабілізаційних дій 1-го корпусу НГУ “Азов” на Добропільському напрямку в полон потрапили 13 росіян / Фото “Азов”
        Внаслідок стабілізаційних дій 1-го корпусу НГУ “Азов” на Добропільському напрямку в полон потрапили 13 росіян / Фото “Азов”

        Українські військові з початку суботи відбили щонайменше 68 атак російської армії, повідомив Генштаб.

        Найінтенсивніші бої тривають на Лиманському напрямку, де зафіксовано 14 штурмів, та на Покровському, де ворог здійснив понад 25 атак у районах кількох населених пунктів. Частина боїв досі триває.

        Також напруженою залишається ситуація на Куп’янському та Торецькому відтинках фронту. На півдні під ударами опинилися Оріхів та Козацьке.

        Генштаб наголошує, що українські сили тримають оборону й відбивають атаки на більшості напрямків.


