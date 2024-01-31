Понад 3600 кіберзлочинів було виявлено кіберполіцією за 2023 рік 

Департамент кіберполіції за 2023 рік виявив понад 3600 кіберзлочинів. Також минулого року було проведено 18 міжнародних спецоперацій у цій сфері.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції у Facebook, передає Суспільне.

“Результати роботи кіберполіції за 2023 рік: виявлено понад 3600 кіберзлочинів. За оперативного супроводу кіберполіції оголошено підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3700 злочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник 2022-го року. Направлено до суду матеріали щодо 42 організованих злочинних груп, у тому числі 7 злочинних організацій, що на 83% перевищує аналогічний показник 2022-го року”, — йдеться у повідомленні.

Також минулого року також було проведено 18 міжнародних спецоперацій спільно з правоохоронцями з Грузії, Швейцарії, Чехії, Ізраїлю, Норвегії, Нідерландів, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів.

За оперативного супроводу кіберполіції до суду направлено обвинувальні акти щодо вчинення понад 4000 злочинів. Відшкодовано майже 144 мільйони гривень збитків (з урахуванням арештованого та вилученого майна). У відомстві додали, що також було заблоковано майже 13 тисяч “ворожих” вебресурсів.