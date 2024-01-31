Суспільство

Понад 3600 кіберзлочинів було виявлено кіберполіцією за 2023 рік 

31 Січня 2024 10:54
читать на русском →
поліція

Департамент кіберполіції за 2023 рік виявив понад 3600 кіберзлочинів. Також минулого року було проведено 18 міжнародних спецоперацій у цій сфері.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції у Facebook, передає Суспільне.

“Результати роботи кіберполіції за 2023 рік: виявлено понад 3600 кіберзлочинів. За оперативного супроводу кіберполіції оголошено підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3700 злочинів, що на 59% перевищує аналогічний показник 2022-го року. Направлено до суду матеріали щодо 42 організованих злочинних груп, у тому числі 7 злочинних організацій, що на 83% перевищує аналогічний показник 2022-го року”, — йдеться у повідомленні.

Також минулого року також було проведено 18 міжнародних спецоперацій спільно з правоохоронцями з Грузії, Швейцарії, Чехії, Ізраїлю, Норвегії, Нідерландів, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів.

За оперативного супроводу кіберполіції до суду направлено обвинувальні акти щодо вчинення понад 4000 злочинів. Відшкодовано майже 144 мільйони гривень збитків (з урахуванням арештованого та вилученого майна). У відомстві додали, що також було заблоковано майже 13 тисяч “ворожих” вебресурсів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2024 11:53

Начальнику штабу військової частини на Миколаївщині, який незаконно виплатив підлеглим 1 млн грн, оголосили підозру
31 Січня 2024 11:26

РФ стоїть за випадками глушіння супутникових сигналів – командувач Силами оборони Естонії
31 Січня 2024 10:26

Норвегія знову обмежила допомогу українським біженцям
31 Січня 2024 09:56

 Кількість постраждалих після атаки «Шахедів» по Харкову зросла до чотирьох
31 Січня 2024 09:32

Росіяни повідомили про атаку БПЛА на Санкт-Петербург
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки