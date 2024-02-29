Понад 30 тисяч людей загинули в Газі — CNN

Понад 30 тисяч людей загинули в Газі з початку війни Ізраїлю з ХАМАС у жовтні, повідомило сьогодні Міністерство охорони здоров’я анклаву. Міністерство охорони здоров’я Гази не робить різниці між цивільним населенням і бойовиками, але за останніми даними, близько 70% жертв — жінки й діти, пише видання CNN.

“Загалом на сьогодні загинуло 30035 осіб”, — повідомило Міністерство здоров’я, додавши, що кількість поранених перевищує 70 тисяч.

Ізраїль зіштовхується зі зростаючим тиском з боку світової спільноти з вимогою припинити конфлікт, але його кампанія в Газі зберігає підтримку Сполучених Штатів, вважає CNN. Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк заявив сьогодні 29 лютого, що “здається, немає меж, немає слів, щоб описати жахіття, які розгортаються на наших очах в Газі”.

За оцінками Ізраїлю, близько 10 тисяч бойовиків ХАМАС були вбиті з 7 жовтня, коли Ізраїль оголосив війну бойовикам угруповання. Понад 1200 людей в Ізраїлі були вбиті під час нападів ХАМАС того дня, і понад 250 були викрадені й взяті в заручники в Газі.

Майже через п’ять місяців після нападу ХАМАСу 7 жовтня Ізраїль заявив, що в полоні залишаються понад 100 заручників. Його політичні й військові лідери пообіцяли продовжувати роботу з повернення цих заручників і “знищення” ХАМАС, попри міжнародний тиск, спрямований на зниження інтенсивності їхньої кампанії.

Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило у вівторок 27 лютого, що щонайменше 576 тисяч людей в Газі “стикаються з катастрофічним рівнем голоду” і знаходяться “за крок від голоду”. Згідно з даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже все населення Гази, яке становить 2,2 мільйона осіб, потребує продовольчої допомоги, а кожна шоста дитина у віці до двох років страждає від гострого недоїдання.