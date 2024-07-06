Економіка

Понад 2000 суден пройшли Чорноморським гуманітарним коридором
6 Липня 2024 20:02
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зерновий коридор
Одеський морський порт / Фото з відкритих джерел

Україна відправила через Чорноморський гуманітарний коридор вже понад 2 000 суден з більш ніж 56 000 мільйонами тонн експорту, незважаючи на постійні атаки з боку Росії.

Про це у мережі Х повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Йдеться про товари, “які годують світ і стимулюють українську економіку”.

“Ось на що спроможні українці!”, – додала дипломатка та назвала Україну “надзвичайною”.

Брінк неодноразово відвідувала Одеський порт та заявляла напередодні: “Агресія Росії не може зупинити Україну в її прагненні нагодувати світ”.


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