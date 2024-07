Понад 2000 суден пройшли Чорноморським гуманітарним коридором

Україна відправила через Чорноморський гуманітарний коридор вже понад 2 000 суден з більш ніж 56 000 мільйонами тонн експорту, незважаючи на постійні атаки з боку Росії.

Про це у мережі Х повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Йдеться про товари, “які годують світ і стимулюють українську економіку”.

“Ось на що спроможні українці!”, – додала дипломатка та назвала Україну “надзвичайною”.

Amazing Ukraine: in the face of Russia’s continuing attacks, Ukraine has sent over 2,000 ships carrying more than 56,000 million tons of exports, feeding the world and boosting Ukraine’s economy, via the Black Sea Humanitarian Corridor.



Here is what Ukrainians can do. pic.twitter.com/B0qYhUrh14