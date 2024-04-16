Суспільство

Понад 200 тварин загинули у пожежі в екзотаріумі на території тимчасово окупованої Євпаторії 

16 Квітня 2024 12:39
пожежа
Екзотаріум / krymforyou

На території тимчасово окупованої Євпаторії вночі згорів екзотаріум “Тропік-парк”.

Про це РІА “Новости Крым” повідомили у пресслужбі окупаційного МНС.

Зазначається, що повідомлення про спалах надійшло до служби порятунку о 02:33. На місце оперативно прибули рятувальні підрозділи. За попередньою інформацією, вогнем було охоплено дах будівлі. Через високе пальне завантаження полум’я швидко поширилося по всій площі об’єкта.

“Оперативно було проведено розвідку задимленого приміщення, під час якого рятувальники виявили та врятували жінку. Її одразу передали медикам. Також вдалося врятувати двох ведмедів”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили ТАСС у екзотаріумі, понад 200 тварин загинули під час пожежі у “Тропік-парку” в Євпаторії. Попередньою причиною займання стало коротке замикання проводки холодильника.

Місцевий Тelegram-канал “ЧП/Крым” опублікував відео пожежі в екзотаріумі.


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