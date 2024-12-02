Понад 130 людей загинули у Пакистані через релігійні зіткнення 

На північному заході Пакистану, у районі Куррам, попри нещодавнє досягнення домовленості про припинення вогню, тривають релігійні сутички між громадами.

Про це пише CNA.

Куррам, що розташований поблизу кордону з Афганістаном, протягом десятиліть залишається осередком релігійної напруженості. Минулого місяця конфлікти між сунітами та шиїтами знову загострилися, спричинивши нову хвилю насильства, внаслідок якої загинули 133 особи, а десятки зазнали важких поранень.

Уряд Пакистану продовжує виконувати роль посередника між озброєними групами, що беруть участь у релігійних та племінних війнах. Головний міністр провінції Хайбер-Пахтунхва Алі Амін Хан Гандапур 30 листопада відвідав регіон для зустрічі з племінними старійшинами та вождями.

“Будь-хто, хто візьме в руки зброю, буде розглядатися як терорист, і його доля буде долею терориста”.

Міністр також запевнив, що сили безпеки залишаться в регіоні для підтримання порядку.

Тим часом, за словами місцевих мешканців та чиновників, основне шосе, яке з’єднує місто Парачінар з провінційною столицею Пешаваром, залишається заблокованим, що ускладнює транспортування поранених до лікарень. Лікарі працюють у надзвичайному режимі, намагаючись врятувати постраждалих або доправити їх до великих медичних центрів.

Незважаючи на зусилля уряду, релігійне протистояння в Куррамі залишається серйозною загрозою стабільності регіону. Конфлікт, який триває десятиліттями, ускладнює пошук довготривалого рішення.