Політика

Понад 100 “вагнерівців” переміщуються в бік кордону з ЄС

29 Липня 2023 14:11
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польща, вагнер

Понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського коридору (кордон Польщі і Литви). Про це повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький у суботу в Глівіце, передає Польське Радіо.

«Це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі», – сказав прем’єр.

За його словами, Польща вже два роки має справу з перманентним нападом на кордон, лише цьогоріч було 16 000 спроб його нелегального перетину.

«Зараз ситуація ще більш небезпечна. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка поблизу Ґродно в Білорусі», – сказав Моравєцький.

За словами очільника уряду, «це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі».

«Вони, ймовірно, будуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегалам проникати на територію Польщі, дестабілізувати Польщу, але ймовірно намагатимуться проникнути в Польщу під виглядом нелегалів, і це створює додаткові ризики», – сказав прем’єр.


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