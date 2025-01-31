Суспільство

Понад 100 російських БпЛА атакували Україну: 59 збито, чотири ще у повітрі
31 Січня 2025 09:32
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Робота мобільної вогневої групи / Фото: НГУ
Робота мобільної вогневої групи / Фото: НГУ

У ніч на 31 січня, починаючи з 21:00 30 січня, Росія запустила по Україні 102 ударні БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та з тимчасово окупованого Криму, з мису Чауда.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 59 “шахедів” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Чотири ворожі БпЛА ще перебувають в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.


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Понад 100 російських БпЛА атакували Україну: 59 збито, чотири ще у повітрі
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