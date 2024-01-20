Помічники Байдена заявили, що Росія може виграти війну протягом декількох тижнів

Помічники президента США Джо Байдена прямо заявили американським законодавцям на закритій зустрічі в середу, що якщо Конгрес не надасть додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, Росія може виграти війну за лічені тижні – в кращому випадку місяці. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на слова двох людей, знайомих з ходом зустрічі.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван і директор Національної розвідки Авріл Хейнс повідомили законодавцям, що Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони і артилерії в найближчі тижні.

Ця похмура оцінка, яку один з чиновників Білого дому назвав “неймовірно суворою”, прозвучала в той час, коли майбутнє допомоги Україні ще ніколи не було таким невизначеним. Це також відбувається в той час, коли чиновники Білого дому все більше стурбовані перспективою того, що Байден не виконає свою обіцянку про те, що США будуть підтримувати Київ “стільки, скільки буде потрібно”.

На зустрічі в середу в Білому домі Салліван і Хейнс надали лідерам Конгресу засекречені часові рамки, коли ключові військові ресурси України будуть значно виснажені, а також детальну оцінку поточної динаміки на полі бою, розповіли джерела, знайомі з ходом зустрічі.

Салліван підкреслив, що становище України ускладнюватиметься протягом року, пропонуючи конкретні дати, коли в короткостроковій перспективі в України закінчаться різні ресурси.

Помічники президента сказали законодавцям, що брак допомоги вплине не лише на Україну і може змусити інші країни, які покладаються на США, в тому числі Японію і Південну Корею, переглянути свої альянси. За словами джерел, їхній меседж полягав у тому, що перемога Росії лише тому, що США не змогли впоратися, “відгукнеться по всьому світу”.

Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти на законодавчому рівні.

Допомога Україні, яка вже кілька місяців затримується в Конгресі, є частиною законодавства, яке також передбачає фінансування Ізраїлю, Тайваню та безпеки кордонів США. У жовтні Байден запросив додаткові 60 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, частина з яких буде використана для поповнення американських запасів. Раніше Конгрес схвалив виділення Україні допомоги на суму близько 75 мільярдів доларів.

Протягом кількох тижнів минулої осені посадовці Білого дому висловлювали впевненість, що Конгрес ухвалить більший обсяг допомоги, зазначаючи, що більшість республіканців і демократів підтримують це рішення. Але опір деяких республіканців у Конгресі загальмував прийняття закону, а переговори двопартійної трійки в Сенаті щодо змін у політиці на південному кордоні, що є головним пріоритетом для республіканців, виявилися складними.

Незважаючи на те, що залишаються невирішені питання щодо прикордонної частини законопроекту, лідери обох партій висловили цього тижня оптимізм щодо того, що верхня палата може незабаром ухвалити цей закон. Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив журналістам після зустрічі в Білому домі, що він оцінює шанси на укладення угоди “більш ніж наполовину”, а пізніше сказав, що вони можуть почати опрацьовувати законопроект вже наступного тижня.

Доля законопроекту в Палаті представників є набагато більш невизначеною.

Байден вже кілька місяців попереджає, в тому числі у зверненні до нації, що відсутність нової допомоги матиме катастрофічні наслідки для України та світового порядку в цілому. Минулого місяця Білий дім заявив, що надав Україні останні кошти з наявних у США, і ця заява викликала скептицизм з боку деяких законодавців, навіть тих, хто підтримує допомогу Україні.