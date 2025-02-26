Померла зірка серіалів “Пліткарка” і “Баффі” Мішель Трахтенберг

Американська акторка Мішель Трахтенберг, відома за ролями в серіалах “Баффі — переможниця вампірів” і “Пліткарка”, померла у віці 39 років.

Як повідомляє ABC News, її знайшли мертвою в середу вранці у квартирі в Нью-Йорку. Причина смерті поки що не встановлена, однак відомо, що нещодавно акторка перенесла трансплантацію печінки, а смерть могла настати через ускладнення.

Мішель Трахтенберг народилася 11 жовтня 1985 року в Нью-Йорку в родині мігрантів. Її мати була з Одеси, а батько мав німецьке коріння.

Свою кар’єру вона розпочала у три роки, працюючи з дитячим телеканалом Nickelodeon. У кіно дебютувала 1996 року у фільмі “Гаррієт-шпигунка”, а згодом знялася в “Інспекторі Гаджеті” (1999).

У 2000 році отримала роль Дон Саммерс у серіалі “Баффі — переможниця вампірів” і залишалася в проєкті до його завершення у 2003 році. У 2005-му виконала головну роль у фільмі Disney “Принцеса льоду”.

З 2008 року приєдналася до акторського складу серіалу “Пліткарка”, де зіграла Джорджіну Спаркс, а у 2009-му зіграла головну роль у драмі “Милосердя”.