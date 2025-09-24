Померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

На 87-му році життя померла Клаудія Кардинале, одна з найвідоміших акторок італійського та світового кіно. Вона пішла з життя у Немурі, неподалік Парижа, де жила останні роки.

Про це пише Corriere della Sera з посиланням на агента акторки.

Клаудія Кардинале, псевдонім Клод Жозефіни Роуз Кардинале, народилася в Тунісі 15 квітня 1938 року в родині сицилійських емігрантів під час британського протекторату.

Вона знялася у понад 150 фільмах, деякі з яких вважаються класикою авторського кіно. Здобула великий успіх у закордонної авдиторії та численні схвальні відгуки критиків, граючи поряд із найвідомішими міжнародними акторами.

Її перший італійський фільм — “Злодії” (1958) Маріо Монічеллі, а перша значуща роль — у “Проклята афера” (1959) П’єтро Джермі. У 1963 році Кардинале знялася у “Леопарді” Лукіно Вісконті та “8½” Федеріко Фелліні, а за роль у “Дівчині з Бубе” Луїджі Коменчіні отримала “Срібну стрічку”.

Після 60 років дебютувала у театрі, погодившись на пропозицію режисера Паскуале Сквитьєрі. Була одружена з кінопродюсером Франко Крістальді, з яким розійшлася у 1975 році.

У 1973 році під час зйомок фільму вона зустріла неаполітанського режисера Паскуале Сквитьєрі, з яким згодом розпочала тривале творче партнерство.