Померла Шеннен Догерті, зірка “Зачарованих” і “Беверлі-Гіллз, 90210”

Актриса Шеннен Догерті померла після довгих років життя з раком, їй було 53 роки, повідомляє People.

“З важким серцем я повідомляю про смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла свою битву з раком після довгих років боротьби з хворобою”, – підтвердила давній публіцист Догерті Леслі Слоан у неділю, 14 липня.

“Віддана дочка, сестра, тітка і друг була оточена своїми близькими, а також собакою Бові. Сім’я просить залишити їх наодинці, щоб вони могли спокійно оплакати своє горе”, – продовжила Слоан.

Шеннен Догерті під час зйомок серіалу “Беверлі-Гіллз, 90210” / Фото People

У зірки серіалу “Беверлі-Гіллз 90210” рак грудей було вперше діагностовано 2015 року.

“У мене безумовно бувають дні, коли я кажу: “Чому я?”””. Догерті розповіла People про те, як змінилося її здоров’я. “А потім я думаю: “Чому не я? Хто ще? Хто ще, крім мене, заслуговує на це?”. Ніхто з нас цього не заслуговує”.

У 2017 році Догерті розповіла, що рак грудей повернувся після ремісії.

Шеннен Догерті сфотографована в Smashbox Studios в Калвер-Сіті, Каліфорнія, 20 листопада 2023 року / Фото People

“Через кілька днів або тиждень стане відомо, що в мене 4-та стадія. Значить, мій рак повернувся, і саме тому я тут”, – сказала Догерті в ефірі програми “Доброго ранку, Америка”. “Не думаю, що я це усвідомила. Багато в чому це гірка пігулка, яку потрібно проковтнути”.

Догерті прославилася в ролі Бренди Волш в оригінальному серіалі “Беверлі-Гіллз, 90210”, прем’єра якого відбулася в жовтні 1990 року. Догерті покинула серіал після четвертого сезону 1994 року. (Пізніше вона повернулася до свого персонажа і кілька разів з’являлася в епізодах нового серіалу “90210” у 2008 році).

Після популярності в “Беверлі-Гіллз” Догерті знялася в серіалі “Зачаровані” (в Україні серіал йшов під назвою “Всі жінки – відьми”) у ролі Прю Голівеллівелл, старшої з трьох сестер-відьом. Крім головної ролі в серіалі, вона також виступила режисером кількох епізодів. Вона покинула серіал наприкінці третього сезону 2001 року.