Суспільство

Померла актриса Світлана Світлична
16 Листопада 2024 11:32
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кіно
Світлана Світлична у фільмі “Діамантова рука” / Скріншот відео

Померла радянська актриса Світлана Світлична. Їй було 84 роки.

Про це повідомила письменниця Сусанна Альперіна з посиланням на кінознавця В’ячеслава Шмирова.

Раніше повідомлялося, що 84-річна зірка фільмів «Сімнадцять миттєвостей весни» і «Діамантова рука» Світлана Світлична могла опинитися в психіатричній лікарні через пухлину в головному мозку.

Світлана Світлична народилася 15 травня 1940 року у вірменському місті Гюмрі (тоді воно називалося Ленінакан).

Її батько був військовим, тому сім’я часто переїжджала і Світлана в дитинстві жила в Німеччині, Австрії та Прибалтиці.

У 1963-1993 роках вона була актрисою Театру-студії кіноактора.

У кіно Світлична дебютувала 1960 року у фільмі «Колискова». Популярність прийшла до неї після епізодичної ролі Анни Сергіївни в комедії Леоніда Гайдая «Діамантова рука» (1969).

Актриса була одружена з народним артистом РРФСР Володимиром Івашовим (1939-1995), зіркою фільму «Балада про солдата». У сім’ї народилися два сини Олексій і Олег. Олег помер кілька років тому.


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